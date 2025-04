DEUTZ Aktie News: DEUTZ büßt am Mittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,95 EUR ab.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 5,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 5,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 692.060 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,53 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Mit Abgaben von 38,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,05 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 20.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 507,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,618 EUR in den Büchern stehen haben wird.

