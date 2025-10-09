DAX24.656 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,60 -4,0%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
Fokus auf Aktienkurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagnachmittag billiger

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,34 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
9,34 EUR -0,04 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 9,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 9,30 EUR. Bei 9,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 290.222 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 9,95 EUR erreichte der Titel am 08.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 19.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 142,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,546 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen