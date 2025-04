DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 6,18 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 6,18 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 6,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55.384 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 28,66 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 41,05 Prozent Luft nach unten.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,175 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,05 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 20.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,94 Prozent auf 507,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 523,20 Mio. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,618 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

