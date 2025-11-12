DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochmittag nordwärts
Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,89 EUR.
Die DEUTZ-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 7,89 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,94 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89.145 DEUTZ-Aktien.
Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 26,13 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,161 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,90 EUR.
Am 06.11.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 493,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,534 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
