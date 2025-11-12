DAX24.339 +1,0%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,58 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
Kursentwicklung

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochmittag nordwärts

12.11.25 12:04 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 7,89 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,90 EUR 0,13 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DEUTZ-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 7,89 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,94 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 89.145 DEUTZ-Aktien.

Am 08.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 26,13 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,84 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,161 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,90 EUR.

Am 06.11.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 493,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430,40 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,534 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

