DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 7,93 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,93 EUR zu. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,95 EUR aus. Bei 7,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.842 DEUTZ-Aktien.

Am 08.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,95 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 20,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,84 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,161 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

Am 06.11.2025 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,02 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 493,30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 430,40 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,534 EUR im Jahr 2025 aus.

