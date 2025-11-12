DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 7,86 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 7,86 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 13.348 Stück.

Am 08.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 21,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 3,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 51,06 Prozent Luft nach unten.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,161 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,90 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 430,40 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,534 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

