DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Montagmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 6,24 EUR zu.

Um 11:44 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 6,24 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,33 EUR. Bei 6,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 317.582 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 21,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 41,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,175 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 20.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 507,80 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,614 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

