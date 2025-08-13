DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,01 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 9,01 EUR zu. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 9,03 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.768 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,32 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 59,60 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,10 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,615 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

