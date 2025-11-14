DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 7,70 EUR abwärts.

Um 11:41 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 7,70 EUR. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,67 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,80 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 96.561 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 29,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 3,84 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,161 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,90 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.11.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 493,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 430,40 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,534 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

