US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Blick auf DEUTZ-Kurs

DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag schwächer

14.11.25 16:08 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 7,67 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 7,67 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 7,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,80 EUR. Zuletzt wechselten 244.324 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 29,66 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 3,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,161 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 10,90 EUR.

DEUTZ gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 430,40 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 493,30 Mio. EUR ausgewiesen.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,534 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Am Rand des Abgrunds

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

DEUTZ-Aktie fester: Gewinn im dritten Quartal gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft

Bildquellen: DEUTZ AG

Wer­bung

mehr Analysen