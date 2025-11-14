DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 7,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 7,80 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,77 EUR. Bei 7,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.340 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 21,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,161 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 493,30 Mio. EUR – ein Plus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,534 EUR je Aktie belaufen.

