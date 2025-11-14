DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 7,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 7,80 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,77 EUR. Bei 7,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.340 DEUTZ-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 21,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,161 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.
Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 493,30 Mio. EUR – ein Plus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,534 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade
DEUTZ-Aktie fester: Gewinn im dritten Quartal gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft
Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: DEUTZ AG
Nachrichten zu DEUTZ AG
Analysen zu DEUTZ AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen