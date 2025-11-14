DAX23.839 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,02 +1,4%Gold4.171 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs aktuell

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag mit Abschlägen

14.11.25 09:22 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 7,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,77 EUR -0,07 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 7,80 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 7,77 EUR. Bei 7,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.340 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 9,95 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 21,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,170 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,161 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 493,30 Mio. EUR – ein Plus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 430,40 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,534 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Deutz: Am Rand des Abgrunds

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

DEUTZ-Aktie fester: Gewinn im dritten Quartal gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
10.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.11.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.08.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.03.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023DEUTZ HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2020DEUTZ VerkaufenDZ BANK
07.11.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
24.10.2019DEUTZ VerkaufenDZ BANK
10.07.2019DEUTZ verkaufenHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
21.02.2017DEUTZ VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DEUTZ AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen