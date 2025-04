DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Dienstagmittag vor

So entwickelt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 6,56 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 6,56 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 6,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 876.639 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 17,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 80,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,175 EUR, nach 0,170 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 10,60 EUR.

DEUTZ ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 507,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 523,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,614 EUR je Aktie belaufen.

