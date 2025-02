DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

DEUTZ im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 5,43 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 7,7 Prozent auf 5,43 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,49 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.628.673 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2024 bei 6,41 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,05 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,64 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,97 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,116 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,45 EUR an.

Am 07.11.2024 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 430,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 516,50 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2024 0,381 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

