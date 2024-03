DEUTZ Aktie News: DEUTZ verliert am Dienstagnachmittag kräftig

DEUTZ im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 11,1 Prozent auf 5,19 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 11,1 Prozent auf 5,19 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 4,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,81 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.926.843 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,84 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,194 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,23 EUR aus.

DEUTZ gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 516,50 EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 557,60 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können DEUTZ-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2023 0,684 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

