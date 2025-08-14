DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich DEUTZ

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 9,10 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 9,10 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,06 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 386.167 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,36 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 60,00 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,155 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2025 0,632 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

