DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit sattem Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 8,0 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 5,63 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,79 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,25 EUR. Zuletzt wechselten 1.255.219 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 6,21 EUR markierte der Titel am 07.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,30 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 54,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 8,83 EUR.

DEUTZ ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,37 Prozent auf 516,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 557,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte DEUTZ am 30.04.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird DEUTZ schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

