DEUTZ Aktie News: DEUTZ verteuert sich am Nachmittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,1 Prozent auf 5,64 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 8,1 Prozent auf 5,64 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.652.902 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2024 markierte das Papier bei 6,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,11 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 3,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 55,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,83 EUR für die DEUTZ-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 516,50 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 557,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können DEUTZ-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

