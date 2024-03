DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DEUTZ zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 5,37 EUR.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 5,37 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 5,40 EUR. Bei 5,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.893 Stück gehandelt.

Am 07.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,21 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 13,53 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 32,25 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,194 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 8,23 EUR.

Am 09.11.2023 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 516,50 EUR, gegenüber 557,60 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,37 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte DEUTZ am 30.04.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird DEUTZ schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,670 EUR in den Büchern stehen haben wird.

