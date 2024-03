DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Vormittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,62 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,67 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 53.515 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2024 markierte das Papier bei 6,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 10,50 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 35,27 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2022 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,194 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 516,50 EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 557,60 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2024 0,700 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

