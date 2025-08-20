DEUTZ Aktie News: DEUTZ schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 9,08 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 9,08 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 9,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,04 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 117.177 Aktien.

Bei 9,32 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 11,10 EUR.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,632 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

