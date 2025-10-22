DEUTZ Aktie News: DEUTZ büßt am Mittwochnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 8,86 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 8,86 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 8,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,78 EUR. Bisher wurden heute 203.858 DEUTZ-Aktien gehandelt.
Am 08.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,31 Prozent. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,84 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 56,59 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,90 EUR an.
DEUTZ veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 420,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,546 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.11.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.03.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.2023
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.02.2020
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|07.11.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.2019
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
|10.07.2019
|DEUTZ verkaufen
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.02.2017
|DEUTZ Verkaufen
|DZ BANK
