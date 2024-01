DEUTZ Aktie News: DEUTZ reagiert am Dienstagmittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 5,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 5,30 EUR zu. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 5,30 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,26 EUR. Bisher wurden heute 202.588 DEUTZ-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 14,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 3,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 8,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 09.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 516,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 465,40 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von DEUTZ wird am 19.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte DEUTZ die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,684 EUR je DEUTZ-Aktie.

