DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 6,63 EUR.

Die DEUTZ-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,63 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 6,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,60 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 215.647 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 19,83 Prozent zulegen. Bei 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,60 EUR.

Am 20.03.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 507,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 523,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,628 EUR je DEUTZ-Aktie.

