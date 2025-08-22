DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

Kursentwicklung

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 9,13 EUR abwärts.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 9,13 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,20 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.437 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,32 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Gewinne von 2,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 60,13 Prozent Luft nach unten.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,10 EUR an.

Am 07.08.2025 äußerte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte DEUTZ einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 518,10 Mio. EUR – ein Plus von 23,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,632 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

