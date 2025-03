DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DEUTZ. Das Papier von DEUTZ legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 7,45 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 7,45 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 7,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.194.854 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,95 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Mit Abgaben von 51,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,138 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,40 EUR je DEUTZ-Aktie an.

Am 20.03.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ noch ein Gewinn pro Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 507,80 Mio. EUR – eine Minderung von 2,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 523,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,630 EUR je DEUTZ-Aktie.

