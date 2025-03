DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 15:52 Uhr 3,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 7,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,40 EUR. Bisher wurden heute 1.963.966 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 7,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,30 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2024 bei 3,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 51,76 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,40 EUR.

Am 20.03.2025 lud DEUTZ zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,13 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 507,80 Mio. EUR im Vergleich zu 523,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,630 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

