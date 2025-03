DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,38 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 09:07 Uhr 1,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die DEUTZ-Aktie sogar auf 7,48 EUR. Bei 7,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 143.363 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 7,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2024 Kursverluste bis auf 3,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DEUTZ-Aktie 102,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,170 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,138 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 11,40 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 20.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 507,80 Mio. EUR, gegenüber 523,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,94 Prozent präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,630 EUR je DEUTZ-Aktie.

