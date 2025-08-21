DEUTZ Aktie News: DEUTZ verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 9,07 EUR.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 15:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 9,07 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 8,95 EUR. Bei 9,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 363.026 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 9,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,76 Prozent. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 59,85 Prozent sinken.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,170 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DEUTZ-Aktie bei 11,10 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 518,10 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,632 EUR je DEUTZ-Aktie.

