DEUTZ Aktie News: DEUTZ verliert am Dienstagvormittag

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 9,05 EUR.

Die DEUTZ-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 9,05 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 9,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.594 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,64 EUR fiel das Papier am 04.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 59,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,170 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,155 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,10 EUR an.

DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 420,80 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,632 EUR im Jahr 2025 aus.

