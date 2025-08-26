DAX24.011 -0,6%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.497 +0,2%Nas21.570 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minusbereich

27.08.25 16:10 Uhr
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 8,94 EUR.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 8,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 8,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.513 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,19 Prozent. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,632 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen

Nachrichten zu DEUTZ AG

Analysen zu DEUTZ AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025DEUTZ KaufenDZ BANK
24.07.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.06.2025DEUTZ BuyWarburg Research
03.06.2025DEUTZ BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
