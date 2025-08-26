DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 8,94 EUR.

Das Papier von DEUTZ befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 8,94 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 8,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.513 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,19 Prozent. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der DEUTZ-Aktie wird bei 11,10 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 0,21 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 518,10 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 420,80 Mio. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,632 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen