DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag gesucht

Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DEUTZ konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,05 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 9,05 EUR. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 9,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.535 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,32 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 2,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,10 EUR je DEUTZ-Aktie aus.

DEUTZ ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 518,10 Mio. EUR gegenüber 420,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,632 EUR fest.

