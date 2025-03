DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Freitagmittag nach

So bewegt sich DEUTZ

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 7,06 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 7,06 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,98 EUR ab. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 788.071 Stück.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DEUTZ-Aktie somit 11,14 Prozent niedriger. Am 04.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,138 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,170 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,40 EUR aus.

DEUTZ gewährte am 20.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 507,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 523,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,630 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

DEUTZ-Aktie gesucht: Analysten heben den Daumen

Börse Frankfurt: SDAX verliert zum Ende des Mittwochshandels

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester