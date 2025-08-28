DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ

DEUTZ im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 8,91 EUR.

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 8,91 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DEUTZ-Aktie bis auf 8,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,90 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 80.838 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,55 Prozent. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,15 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,155 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,170 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DEUTZ-Aktie bei 11,10 EUR.

Am 07.08.2025 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. DEUTZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 518,10 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,632 EUR im Jahr 2025 aus.

