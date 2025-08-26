DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag stärker

Blick auf DEUTZ-Kurs

Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 8,93 EUR.

Die DEUTZ-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 8,93 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309.649 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 9,32 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,31 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,64 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 59,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2024 mit 0,170 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,10 EUR.

DEUTZ gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 420,80 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 518,10 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,632 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

DEUTZ-Aktie zieht zweistellig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen