Eine Short-Attacke gegen Deutz wirft Fragen zur FFG-Übernahme auf. Doch die Vorwürfe erscheinen vorerst wenig überzeugend – und der Kursrückgang könnte übertrieben sein.

Eine völlig überraschende Attacke des Shortsellers Ningi Research hat die Deutz-Aktie heute kräftig unter Druck gesetzt, im Vormittagshandel verliert das Papier fast 15 Prozent an Wert. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht die milliardenschwere Übernahme des Rüstungsunternehmens FFG. Nach einer ersten Sichtung erscheinen die Anschuldigungen allerdings nicht sonderlich überzeugend. Der massive Kursrückgang könnte daher eine Überreaktion darstellen.

Minderheitsanteil sorgt für Kritik

Ningi kritisiert insbesondere, dass FFG nur 55 Prozent an der Tochter FFG Industries hält. Die restlichen 45 Prozent gehören einem ukrainischen Investor, der zudem über weitreichende Mitspracherechte verfügen soll. Damit steht der Vorwurf im Raum, dass Deutz die Tochter möglicherweise nicht voll konsolidieren darf. Entscheidend ist jedoch eine andere Frage: Wurde der Minderheitsanteil beim Kaufpreis von 1,6 Mrd. Euro berücksichtigt? Nach Angaben von Deutz ist dies der Fall. Sollte das zutreffen, verliert ein wesentlicher Teil der Vorwürfe seine Grundlage.

Bilanzierung ist nicht wertentscheidend

Denn auch eine möglicherweise erforderliche Bilanzierung nach der Equity-Methode würde den wirtschaftlichen Wert der Beteiligung nicht grundsätzlich verändern. Zwar könnte Deutz dann nicht den gesamten Umsatz und das EBITDA der Tochter ausweisen, was die bisherigen Prognosen von Deutz zumindest kommunikativ unglücklich erscheinen ließe, um es vorsichtig zu sagen. Der anteilige Gewinn würde dem Konzern aber weiterhin zugerechnet. Ein tatsächlicher Wertabschlag wäre nur dann gerechtfertigt, wenn die Minderheitsrechte den Einfluss auf das Geschäft oder die Ausschüttungen erheblich einschränken – und auch tatsächlich gegen die Interessen des Gesamtkonzerns ausgeübt würden. Dafür sind bislang keine überzeugenden Argumente erkennbar.

Kursrückgang erscheint überzogen

Auch die Bewertung spricht gegen einen übereilten Verkauf. Unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhungen und der Übernahmefinanzierung liegt der Unternehmenswert von Deutz heute nur etwa 1,5 Mrd. Euro über dem Niveau vor Bekanntgabe des FFG-Kaufs im Juli. Zieht man den Kaufpreis ab, wird das bisherige Geschäft somit kaum höher bewertet als damals. Dabei hat sich Deutz im laufenden Jahr dynamisch entwickelt: Nach neun Monaten stieg der Umsatz um elf Prozent und das bereinigte EBIT um 36 Prozent. Der Auftragseingang legte sogar um 30 Prozent zu. Hinzu kommt das Wachstumspotenzial im Rüstungsgeschäft. Solange keine belastbaren Hinweise auf bislang unbekannte wirtschaftliche Nachteile auftauchen, erscheint der heutige Kursrückgang daher reichlich übertrieben und könnte eher eine Einstiegschance darstellen. Vorsichtige Naturen warten aber erst einmal die – sicherlich bald kommende – Stellungnahme von Deutz zu den Vorwürfen ab.

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Erstellung am 18.11.26 um 13:45 Uhr.

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