Deutz: Wachstumsschub nimmt Gestalt an

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die jüngsten Insiderkäufe bei Deutz kamen offenbar nicht von ungefähr: Der Motorenbauer überzeugt mit kräftigem Ergebnisplus und hat den Milliardenzukauf FFG unter Dach und Fach gebracht. Wie grundlegend sich das Unternehmen dadurch verändert, zeigt sich erst 2027.

Schon die jüngsten Insiderkäufe hatten nahegelegt, dass es bei Deutz derzeit rund läuft. Mit den heute veröffentlichten Neunmonatszahlen hat der Motorenbauer nun seinen Wachstumskurs bestätigt und zugleich den erfolgreichen Abschluss der milliardenschweren Übernahme des Militärfahrzeugherstellers FFG gemeldet. Damit steht dem Unternehmen 2027 ein gewaltiger Wachstumssprung bevor.

Ergebnis wächst kräftig

Aber auch die jüngsten Geschäftszahlen können sich sehen lassen. Im dritten Quartal steigerten die Kölner ihren Umsatz um gut 12 Prozent auf 553,9 Mio. Euro und das bereinigte EBIT sogar um 23 Prozent auf 38,5 Mio. Euro. Treiber waren einmal mehr die starken Segmente Energy und Service, aber auch das Defense- und das traditionelle Motorengeschäft konnten ein leichtes Wachstum beitragen. Nach neun Monaten steht damit ein Umsatzplus von 11 Prozent auf 1,67 Mrd. Euro zu Buche. Das bereinigte EBIT legte deutlich überproportional um 36 Prozent auf 118,2 Mio. Euro zu, wodurch sich die operative Marge von 5,8 auf 7,1 Prozent verbesserte. Ebenfalls stark entwickelte sich der Auftragseingang, der um 30 Prozent auf 1,96 Mrd. Euro vorankam.

FFG sorgt für Wachstumssprung

Für das Gesamtjahr bestätigte Deutz daher seine Umsatzprognose von 2,3 bis 2,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,04 Mrd. Euro). Bei der bereinigten EBIT-Marge peilt der Vorstand nunmehr das obere Ende der bisherigen Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent an, da die margenstarke FFG ab November erste Ergebnisbeiträge liefern wird. Im kommenden Jahr verändert sich das Geschäftsprofil von Deutz dann grundlegend, da die neue Tochter mehr als eine Milliarde Euro Umsatz bei einer bereinigten EBITDA-Marge von über 20 Prozent beisteuern soll. Damit wird das Defense-Geschäft zu einer tragenden Säule des Konzerns werden.

Aktie bleibt äußerst günstig

Angesichts der Wachstumsperspektiven erscheint die Aktie weiterhin äußerst günstig. Zum aktuellen Kurs um 10 Euro liegt das KGV für 2027 laut Analystenkonsens lediglich bei 8. Sofern Deutz die Integration von FFG meistern und auch im klassischen Motorengeschäft den Erholungskurs forcieren kann, dürfte die Aktie noch erhebliches Potenzial besitzen. Die Insider jedenfalls, die allein seit August für fast 2,8 Mio. Euro die „eigene“ Aktie gekauft haben, zeigen sich davon fest überzeugt.

Ein entscheidendes Jahr 2027 erwartet nicht nur Deutz, sondern auch Pentixapharm. zum Artikel

Günstig bewertet erscheint auch BENO. Ob sich der Abschlag zum Substanzwert verringert, könnte sich schon in den nächsten Tagen entscheiden. zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.445 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand: 31.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 05.11.26 um 12:15 Uhr.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Der Autor oder eine ihm nahestehende Person halten Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen.

Eine StockXperts oder dem Autorenteam von StockXperts nahestehende Gesellschaft hält Aktien des Unternehmens oder derivative Instrumente, die vom Kurs der Aktien abhängen, und/oder sie hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel