KÖLN (dpa-AFX Broker) - Nach einem kritischen Bericht eines Leerverkäufers hat der Motorenbauer DEUTZ eine sorgfältige Prüfung der Vorwürfe angekündigt. Der Konzern werde auf Basis der relevanten Fakten darauf antworten, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in einer kurzen Stellungnahme mit. Ein Sprecher erklärte auf Anfrage, umfassendere Stellungnahmen sollten demnächst folgen.

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Die Deutz-Titel waren zuvor nach der Shortseller-Kritik massiv unter Druck geraten und auf den tiefsten Stand seit November 2025 gerutscht. Am Nachmittag stand die Aktie noch mit fast zwölf Prozent im Minus bei 8,10 Euro.

Der Analysedienst Ningi Research hatte zuvor einen kritischen Artikel zum von Deutz übernommenen Rüstungsunternehmen FFG veröffentlicht. Darin werden unter anderem Vorwürfe erhoben, dass es im Zusammenhang mit der Tochter FFG Industries GmbH eine für Deutz ungünstige Verteilung der Gewinne aus dem FFG-Deal geben soll. Zugleich wirft der Analysedienst dem Motorenbauer mangelnde Transparenz vor.

Deutz hatte den Kauf der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) im Juli angekündigt und Anfang November vollzogen./tav/stk