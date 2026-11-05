Dev Accelerator: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Dev Accelerator stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,60 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Dev Accelerator mit einem Umsatz von insgesamt 824,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 51,29 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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