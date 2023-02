Devisen: Euro bewegt sich kaum von der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0740 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf genau 1,07 Dollar festgesetzt.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief am Vormittag ruhig und weitgehend impulslos. Zur Wochenmitte stehen so gut wie keine beachtenswerten Konjunkturzahlen auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten. Allerdings äußern sich einige ranghohe Vertreter aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve, darunter der Chef der einflussreichen regionalen Notenbank von New York, John Williams.

Erst am Dienstagabend hatte Fed-Chef Jerome Powell die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung hervorgehoben. Wegen des robusten Arbeitsmarkts, den die Fed als zusätzliche Inflationsquelle betrachtet, müsse man möglicherweise noch stärker auf die geldpolitische Bremse treten, lies Powell durchblicken./bgf/jkr/mis