Devisen: Euro erholt sich zum Dollar - Pfund fällt auf tiefsten Stand seit 1985

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch erholt und über seinem am Vortag markierten Tiefstand seit fast zwanzig Jahren notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 0,9947 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch unter 0,99 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 0,9885 (Dienstag: 0,9928) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0116 (1,0073) Euro.

Gestützt wurde der Euro durch die merklich gesunkenen Erdgas- und Erdölpreise. Die Energieversorgung in der Eurozone ist angesichts der hohen Abhängigkeit von Russland deutlich prekärer als die der USA. Dies belastet die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Für die jüngste Euroschwäche war dies ein Grund.

Produktionsdaten aus Deutschland konnten hingegen nicht überzeugen: Zum Vormonat sank die Gesamtproduktion im Juli um 0,3 Prozent. Analysten hatten zwar mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet. Das Bundeswirtschaftsministerium kommentierte aber: "Die Industrie ist schwach ins dritte Quartal gestartet." Während die Warenherstellung in der Industrie nachgab, stützten die Energieerzeugung und das Baugewerbe.

Merklich unter Druck geraten ist das britische Pfund. Einen Tag nach dem Amtsantritt der Premierministerin Liz Truss fiel die Währung zum Dollar auf den niedrigsten Stand seit 1985. Auch zum Euro geriet das Pfund unter Druck. Die britische Wirtschaft hat mit Lieferengpässen und einer Inflation zu tun, die noch höher liegt als im Euroraum. Hinzu kommt die Stärke des Dollar. Truss sorgte zudem mit Aussagen für Aufsehen, sie wolle das Mandat der Bank of England überprüfen. Die Zentralbank setzte zuletzt einen düsteren ökonomischen Ausblick und hält eine mehr als einjährige Rezession für möglich.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86510 (0,85743) britische Pfund, 143,20 (140,91) japanische Yen und 0,9750 (0,9745) Schweizer Franken fest. Eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London zum Preis von 1710 Dollar gehandelt. Das waren knapp neun Dollar weniger als am Vortag./jcf/jsl/jha/