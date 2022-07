Devisen: Euro fällt erneut auf 20-Jahrestief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seinen Sinkflug verlangsamt fortgesetzt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0213 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt Ende 2002. Bereits am Vortag wurde ein ähnlicher Tiefstand markiert, allerdings nach wesentlich stärkeren Kursverlusten von etwa zwei US-Cent. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0290 Dollar festgesetzt.

Der Euro bleibt insbesondere gegenüber dem US-Dollar unter Druck. Analysten nennen im Wesentlichen zwei Gründe für die Talfahrt: Zum einen geht die Furcht vor einer Energiekrise in Europa um, zum anderen führt die EZB ihren Kampf gegen die hohe Inflation vergleichsweise zurückhaltend. Im Gegensatz zur EZB haben viele andere Notenbanken ihre Leitzinsen bereits deutlich angehoben, allen voran die US-Notenbank Federal Reserve.

Konjunkturdaten fielen am Vormittag eher unspektakulär aus. In Deutschland legten die Auftragseingänge der Industrie geringfügig zu, in der Eurozone stiegen die Umsätze der Einzelhändler leicht. Am Nachmittag dürften die Anleger den ISM- Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor in den Blick nehmen. Die Zahl gibt Hinweise auf den Zustand der US-Wirtschaft. Außerdem veröffentlicht die US-Notenbank Fed am Abend ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung./bgf/mis