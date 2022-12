Devisen: Euro gibt etwas nach - Japanischer Yen unter Druck

GO

Heute im Fokus

Wall Street im Minus -- DAX schließt leichter - unter 14.000-Punkte-Marke -- Infineon-Chef hält Milliarden-Übernahmen für möglich -- Kunden reichen Sammelklage gegen FTX ein -- RWE, Tesla im Fokus

Deutsche Netflix-Produktionen in globalen Top Ten. DZ Bank senkt fairen Wert für CropEnergies. OHB: Nordsee-Weltraumbahnhof soll 2023 an den Start gehen. Barclays belässt Airbus auf "Overweight". ver.di fordert von Deutscher Post hohe Abschlüsse zur Abmilderung der Inflation. Barclays hebt Kursziel für Deutsche Telekom. Pierer Mobility hebt Umsatzprognose erneut an.