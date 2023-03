Devisen: Euro hält die Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im späten US-Devisenhandel auf einem höheren Niveau gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0842 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0841 (Montag: 1,0773) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9224 (0,9282) Euro gekostet.

Gestützt wurde der Euro durch eine Stabilisierung an den europäischen Aktienmärkten. "Die Risikowahrnehmung geht weiter etwas zurück", kommentierten Experten der Dekabank. Dies sorgte für weniger Nachfrage nach dem als sicher geltenden US-Dollar, während der Euro im Gegenzug Auftrieb erhielt./bek/he