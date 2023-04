Devisen: Euro hält sich nach Vortagesgewinnen stabil zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch klar über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0947 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0901 Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatten unerwartet schwache US-Konjunkturdaten den Dollar belastet. Der Euro war im Gegenzug bis auf 1,0973 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Im Februar waren die Auftragseingänge in der amerikanischen Industrie stärker als erwartet gesunken.

Zur Wochenmitte wurden robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, die jedoch kaum für Bewegung am Devisenmarkt sorgten. So hellte sich die Unternehmensstimmung in der Region im März den fünften Monat in Folge auf und erreichte den besten Wert seit Mai.

"Die Daten zur Unternehmensstimmung deuten darauf hin, dass die Wirtschaft im ersten Quartal gewachsen ist", schrieb Analyst Jack Allen-Reynolds von Capital Economics. Sie sprächen auch für einen weiteren Anstieg der Beschäftigung und einen starken Preisdruck. Da sich die Turbulenzen im Bankensektor stabilisiert hätten, sei er zuversichtlicher, dass die EZB im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinssätze stärker anheben wird als derzeit am Markt erwartet wird.

Ferner verzeichnete die deutsche Industrie überraschend den stärksten Anstieg beim Auftragseingang seit gut anderthalb Jahren. Bankanalysten zeigten sich dennoch weiter zurückhaltend für die weitere konjunkturelle Entwicklung. "In den kommenden Monaten werden sich mehr und mehr die weltweiten Zinserhöhungen bemerkbar machen, die auch die deutsche Wirtschaft merklich bremsen werden", mahnte etwa Analyst Ralph Solveen von der Commerzbank./la/jsl/jha/