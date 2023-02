Devisen: Euro hält sich über 1,06 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag im späten US-Devisenhandel über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0608 Dollar. Im frühen europäischen Handel war der Euro noch bis auf 1,0533 Dollar gefallen, den niedrigsten Stand seit Anfang Januar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0554 (Freitag: 1,0570) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9475 (0,9461) Euro gekostet.

Eher enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten den Dollar. Die Aufträge für langlebige Güter sind im Januar deutlicher gefallen als erwartet. Zudem wurde der kräftige Zuwachs im Vormonat nach unten revidiert. Allerdings hat zu Jahresbeginn vor allem der Transportsektor belastet, der als schwankungsanfällig gilt. Der Euro wiederum erhielt Unterstützung von den weiter steigenden Kapitalmarktzinsen.