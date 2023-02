Devisen: Euro kann Gewinne nicht halten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im späten US-Devisenhandel die Gewinne zum US-Dollar wieder abgegeben. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0588 Dollar und somit wieder unter der Marke von 1,06 Dollar. Im europäischen Handel war der Euro in der Spitze bis auf 1,0645 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0619 (Montag: 1,0554) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9417 (0,9475) Euro.

Auch schwache Konjunkturdaten aus den USA kamen dem Euro nicht zugute. So trübte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im Februar überraschend ein, Analysten hatten dagegen mit einer Aufhellung gerechnet. Ein Frühindikator aus der Region Chicago blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück./bek/he