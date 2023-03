Devisen: Euro legt nach Infaltionsdaten merklich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch angesichts gestiegener Inflationssorgen zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0671 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch unter 1,06 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0684 (Dienstag: 1,0619) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9360 (0,9417) Euro.

Eine anhaltend hohe Inflationsrate in Deutschland stützte den Euro. Im Februar lagen die Verbraucherpreise wie schon im Januar nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 8,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf 8,5 Prozent erwartet. Ökonomen erwarten daher weitere merkliche Zinserhöhungen durch die EZB. Bereits am Vortag hatten Inflationsdaten aus Spanien und Frankreich negativ überrascht.

"Das Ziel von zwei Prozent liegt in weiter Ferne", kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "Die Zinsen werden daher auf längere Sicht nicht fallen, sondern weiter steigen, um die Inflation wieder zurück in den gewünschten Zielkorridor zu drücken." Bundesbankpräsident Joachim Nagel signalisierte zudem weitere Erhöhungen. "Klar ist: Der angekündigte Zinsschritt im März wird nicht der letzte sein", sagte er in Frankfurt.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA bewegten den Devisenmarkt kaum. So hat sich der Stimmung in der US-Industrie im Februar zwar aufgehellt. Der Einkaufmanagerindex ISM stieg jedoch weniger als erwartet und signalisiert weiterhin eine Schrumpfung des Sektors. "Das Umfeld bleibt angesichts steigender Zinsen und Löhne sowie der hohen Inflation schwierig", kommentierte Ulrich Wortberg, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Im Hinblick auf die Geldpolitik der US-Notenbank sollte die Erwartung steigender Leitzinsen nicht weiter angeheizt werden.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88574 (0,87701) britische Pfund, 144,82 (145,23) japanische Yen und 0,9997 (0,9947) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1842 Dollar gehandelt. Das sind etwa 15 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jkr/he