Devisen: Euro legt zu - Gestiegene Zuversicht an den Finanzmärkten stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0667 US-Dollar gehandelt und damit höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Freitag vor Weihnachten auf 1,0622 Dollar festgesetzt.

Die wachsende Zuversicht an den Finanzmärkten in Europa stützte den Euro. Marktbeobachter verwiesen auf weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen in China, die an den Finanzmärkten für mehr Risikofreude sorgten. So legten die Aktienmärkte zu. Der US-Dollar geriet unterdessen unter Druck. Der ebenfalls als sicher geltende japanische Yen gab zu allen wichtigen Währungen nach.

China hatte am Vortag ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt. Demnach müssen Einreisende ab dem 8. Januar nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen.

Datenseitig gab es zunächst wenig Impulse. In der Eurozone wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Nachmittag werden Daten zur Preisentwicklung am US-Immobilienmarktes erwartet. Der Immobilienmarkt schwächelte zuletzt, da er unter den gestiegenen Zinsen in den USA leidet./jsl/jkr/mis