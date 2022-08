Devisen: Euro legt zu - US-Dollar schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag bis zum Mittag im Kurs zugelegt. Im Tageshoch kostete die Gemeinschaftswährung 1,0270 US-Dollar und damit etwa einen halben Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch deutlich niedriger auf 1,0198 Dollar festgesetzt.

Unterstützung erhielt der Euro durch die tendenziell freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Der Dollar als globale Reservewährung wurde dagegen belastet. Konjunkturdaten aus dem Euroraum zeichneten ein trübes Bild: Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für die Industrie fiel im Juli unter die Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Der Industriesektor versinke in einem immer steileren Abschwung und erhöhe damit das Rezessionsrisiko, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global.

Am Nachmittag steht mit dem ISM-Indikator das Pendant aus den USA auf dem Programm. Auch diese Kennzahl liefert Hinweise auf den Zustand der Konjunktur. Außerdem werden Daten vom Immobilienmarkt erwartet./bgf/jsl/jha/