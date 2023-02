Devisen: Euro legt zu - US-Inflationsdaten sorgen für starke Kursschwankungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Nachmittag profitierte der US-Dollar nur zeitweise von Daten zur Preisentwicklung in den USA, während die Gemeinschaftswährung im Gegenzug auf ein Tagestief bei 1,0708 Dollar gefallen war. Zuletzt konnte sich der Euro aber wieder erholen, stieg bis auf 1,0765 Dollar und wurde damit etwas höher als am Morgen gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0759 (Montag: 1,0686) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9295 (0,9358) Euro.

Am Nachmittag sorgten Inflationsdaten aus den USA für starke Preisausschläge am Devisenmarkt. Zu Beginn des Jahres hat sich die hohe Inflation in den USA zwar weiter abgeschwächt, der Rückgang der Teuerung ist aber nicht so stark wie erwartet ausgefallen. Im Januar sank die Inflationsrate auf 6,4 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2021, Analysten hatten eine Inflationsrate von 6,2 Prozent erwartet.

Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Blick der Finanzmärkte , weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung sind. Seit fast einem Jahr stemmt sich die amerikanische Zentralbank mit Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation. Während sie im vergangenen Jahr noch mit starken Zinsschritten ankämpfte, hat sie die Zinserhöhungen mittlerweile abgeschwächt.

Die US-Preisdaten bestätigen die von Fed-Chef Jerome Powell wiederholt vorgebrachte Warnung, dass die Arbeit der US-Notenbank noch nicht getan ist. "Da der Arbeitsmarkt bislang keine Schwächen erkennen lässt, wird die US-Notenbank noch weiter an der Zinsschraube drehen", sagte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen sorgte am Nachmittag aber nur zeitweise für Auftrieb beim Dollar.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88125 (0,88281) britische Pfund, 142,14 (141,65) japanische Yen und 0,9870 (0,9849) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1863 Dollar gehandelt. Das waren etwa zehn Dollar mehr als am Vortag./jkr/la/he